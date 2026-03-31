Fiscalía de Jalisco desmantela laboratorio de producción con marihuana en Zapopan

Elementos de la Fiscalía de Jalisco y del Ejército Mexicano desmantelaron un supuesto laboratorio ligado al crimen organizado en la colonia Lomas de Zapopan, en el cual, presuntamente, fabricaban productos con marihuana.

La diligencia de los elementos estatales se llevó a cabo tras atender una denuncia anónima sobre una posible privación de la libertad. Por esa razón, agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, con apoyo del Ejército Mexicano y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ejecutaron una orden de cateo en el inmueble.

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Operativo conjunto deriva en cateo de finca en Zapopan

A dicho lugar, ubicado en una finca de la colonia Lomas de Zapopan, acudieron los oficiales, quienes desahogaron el cateo en la finca en cuestión, donde no se localizaron personas ; sin embargo, se fijaron distintos indicios que indican que el lugar era utilizado como presunto laboratorio de drogas.

Dentro del inmueble se localizaron 20 kilogramos de vegetal verde con características de droga, así como platos y tazones metálicos donde también se encontraba este material con líquido transparente, producto de su cocción.

En algunos estantes del lugar fueron ubicados y resguardados múltiples empaques de papel celofán transparente con aros de cereal de distintos colores, así como dulces a los que, al parecer, se les mezclaba con el vegetal verde.

CORTESÍA

Fiscalía de Jalisco decomisa sustancias, vapeadores y equipo de procesamiento

Del mismo modo, fueron localizadas diversas cajas empaquetadas y selladas, cuyo interior contenía cigarros tipo vapeadores.

También se fijaron cigarros fabricados con vegetal verde, así como otras cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, máquinas eléctricas para empaquetar productos y siete básculas grameras, además de diversa documentación con diferentes nombres.

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Los indicios fueron debidamente fijados y resguardados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se realizarán los dictámenes correspondientes. Cabe mencionar que el operativo en el lugar continúa vigente a través de la orden de cateo.

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