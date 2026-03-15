“Ahora ya no es necesario calcular los intervalos de 15 minutos”, destacó Andrés Flores al hablar de la nueva aplicación para pagar el parquímetro en Guadalajara, Blinkay, la cual sustituye a Parkimovil. Con la posibilidad de pagar sólo el tiempo que se utilizará el espacio, el joven resaltó que se podrá ahorrar el saldo en la app.

“Si sólo vas 20 minutos nada más vas a pagar eso. Creo que es el mayor beneficio de la nueva aplicación. Incluso si estás en un restaurante puedes pagar más tiempo, 20 minutos, 40, o detener tu tiempo y sólo pagar el tiempo que estuviste”, dijo al salir de un comercio ubicado sobre avenida La Paz.

Saúl González, director de Movilidad del Gobierno de Guadalajara, explicó en días pasados que Blinkay permite controlar el tiempo de uso mediante dos modalidades: detener el conteo cuando se deja de ocupar el espacio o recibir el reembolso del saldo que no se haya utilizado.

Nueva app permitirá reembolso por tiempo no usado

Olivia Gutiérrez también destacó que se podrá recibir el reembolso de tiempo no utilizado , pues recordó que con Parkimovil “perdías el dinero que hubieras gastado de más. Si pagas una hora pero al final regresabas en 20 minutos, esos 40 ya se perdían. O sea, te cobraba la aplicación por adelantado”.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Reemplaza más de 300 parquímetros en varias zonas de la ciudad

Aunque la joven criticó que en algunos puntos de la ciudad aún permanecen tótems alusivos a Parkimovil, el Ayuntamiento tapatío informó que la empresa operadora ha cambiado más de 300 en la ciudad, mismo que seguirá creciendo conforme avanzan los trabajos de sustitución.

Ya se han modificado algunos de los que se encuentran en José Guadalupe Zuno, avenida Chapultepec, Miguel Lerdo de Tejada, Mexicaltzingo y avenida La Paz.

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Blinkay permitirá recargas en Oxxo, 7‑Eleven y farmacias

En tanto, Nadia González apuntó que, sin la necesidad de recargar saldo con una tarjeta bancaría, “alcanzas a más personas. Muchos no manejan tarjetas, entonces que puedan ir a un Oxxo a recargar ya les das oportunidad de que también puedan pagar el parquímetro”.

El director de Movilidad indicó que Blinkay, además del pago digital, se podrá recargar en tiendas de conveniencia, como Oxxo, farmacias y negocios afiliados, como Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, entre otros. La operación de los parquímetros no tendrá modificaciones y se mantienen las mismas zonas y cajones que actualmente existen; no se contemplan cambios en la tarifa ni la ampliación del sistema, añadió el funcionario.

El Gobierno de Guadalajara contrató Blinkay luego de una licitación lanzada a nivel nacional, un proceso apegado a derecho y transparente, enfatiza el Ayuntamiento tapatío. El objetivo del cambio es ofrecer un servicio más justo, seguro y eficiente para la ciudadanía.

EE