La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó este domingo 22 de febrero el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de un operativo en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con la autoridad federal, la acción fue ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Durante el despliegue, el personal militar fue agredido por presuntos integrantes del CJNG, por lo que repelió el ataque. El saldo preliminar reportado por las autoridades indica cuatro presuntos miembros del grupo criminal abatidos y tres más heridos de gravedad, quienes fallecieron mientras eran trasladados a la Ciudad de México (CDMX). Entre ellos se encontraba "El Mencho".

El operativo tuvo lugar en Tapalpa, Jalisco, municipio ubicado en la región suroeste del estado. Limita con Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán al norte; San Gabriel al sur; Sayula, Amacueca y Techaluta al oriente; y Tonaya al poniente.

Incorporado al programa Pueblos Mágicos en 2002, su nombre significa "tierra de colores". Ubicado en la Sierra Madre Occidental, posee más de 17 mil hectáreas de bosque con pino, roble y fresno, además de fauna como venados y conejos. Su promedio anual de lluvia es de 883 milímetros, principalmente entre junio y octubre.

El municipio es reconocido por sus construcciones tradicionales de fachadas blancas y techos rojos. Entre sus principales recintos religiosos sobresalen el Templo de San Antonio, edificado en 1650 por frailes franciscanos, y la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, iniciada en 1950 con aportaciones de la comunidad y construida en ladrillo rojo.

Antes de la llegada de los españoles, la región estaba habitada por el pueblo otomí. En 1523 arribaron las fuerzas encabezadas por Alonso de Ávalos Saavedra y posteriormente inició la evangelización. Para 1825, Tapalpa ya era villa y en 1869 obtuvo la categoría de municipio.

El actual presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, difundió un mensaje en redes sociales oficiales del Ayuntamiento para exhortar a la población a mantener la tranquilidad y evitar traslados innecesarios.

El edil señaló que, hasta el momento, no ha recibido confirmación sobre qué corporación federal encabezó el operativo, aunque aseguró que existe comunicación permanente con autoridades estatales de seguridad para atender cualquier situación que pudiera impactar a la población.

Asimismo, recordó que los números de emergencia se encuentran disponibles en las plataformas oficiales y reiteró que el gobierno municipal permanece atento ante cualquier eventualidad derivada de los hechos.

