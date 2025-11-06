El IDEFT y "Por Derecho y Naturaleza, Sociedad Civil" firman convenio de capacitación laboral

El Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT) estableció un acuerdo de capacitación técnica y desarrollo de habilidades con “Por Derecho y Naturaleza, Sociedad Civil”, empresa dedicada al manejo de residuos con enfoque en la sustentabilidad.

El convenio cubrirá áreas como contabilidad básica, administración básica, taller de identificación de materiales y residuos peligrosos, operador de montacargas, seguridad en la carga y conducción, aspectos legales en materia de autotransporte, una clase magistral de prevención de adicciones para el operador, diplomado de mecánica diésel, además de otras que solicite la empresa durante la vigencia del convenio.

Durante el acto, Salvador Cosío, director del IDEFT, destacó que este tipo de alianzas representan una oportunidad de crecimiento para trabajadores y empresas por igual:

“Es muy gratificante y estimulante este convenio, porque son temas que convienen tanto a la sociedad como al sector productivo. La capacitación siempre será una herramienta clave que debemos seguir impulsando. Queremos que el sector vea la formación no como una carga, sino como una satisfacción derivada del crecimiento de nuestra gente, contribuyendo así a elevar la productividad y profesionalización del personal”, expresó.

La directora general de “Por Derecho y Naturaleza”, Martha Ruth del Toro, agradeció la colaboración del IDEFT y destacó la relevancia de apostar por la profesionalización en un momento de grandes retos para el sector empresarial:

“Este esfuerzo conjunto simboliza el compromiso entre el gobierno y la iniciativa privada, que sostiene al país en momentos complejos. Apostar por la capacitación es una manera de salir adelante, de aumentar la productividad y de fortalecer el capital humano. Nos entusiasma iniciar con la formación de nuestros operadores en temas de transporte y logística, porque una unidad mal manejada representa pérdidas de tiempo y dinero. Con esta alianza podremos mejorar nuestros procesos y crecer como empresa”, puntualizó.

Por su parte, Julieta Angulo, consejera de la Junta Directiva del IDEFT, celebró la firma del convenio y destacó su impacto en la profesionalización del trabajo en Jalisco. Pablo García Arias, director de Vinculación del IDEFT, resaltó que este acuerdo responde a las políticas públicas establecidas por el gobernador Pablo Lemus Navarro, orientadas a consolidar alianzas con el sector privado.

En tanto, la directora de Planteles del IDEFT, Cecilia Carreón Chávez, presentó a la empresa una amplia gama de cursos disponibles —más de 600 en 31 especialidades—, entre los cuales recomendó aquellos enfocados en manejo de estrés laboral, comunicación asertiva, trabajo en equipo, seguridad e higiene, marketing laboral, servicio al cliente y desarrollo humano.

