Confirman en Jalisco caso de paludismo en turista colombiano que asistió al Mundial 2026

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó un caso de malaria o paludismo en un turista de origen colombiano que llegó a México para asistir al Mundial de futbol.

La dependencia informó que el hombre de 30 años comenzó a sentirse mal en la Ciudad de México, donde presentó fiebre y dolores musculares, por lo que al llegar a Guadalajara buscó ayuda médica.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó el diagnóstico del paciente que tras recibir tratamiento regresó a su país.

Aunque el paludismo se transmite por la picadura del mosquito Anopheles, las autoridades sanitarias consideraron que las posibilidades de que esta enfermedad se propague a partir de este caso son prácticamente nulas debido a que en las zonas en las que estuvo la persona contagiada no se tiene documentada la presencia del mosquito vector.

Como medida preventiva, aseguraron las autoridades, se realizan medidas de control en la zona del hotel donde se alojó el visitante, en la del estadio y en la del Fan Fest.

La Secretaría de Salud indicó que existen algunas zonas del estado donde sí hay presencia del mosquito que transmite el paludismo, no obstante, hace aproximadamente 15 años que no se tiene registrado ningún caso.

¿Qué es el paludismo y en qué se diferencia del dengue?

El paludismo, también conocido como malaria, es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmiten a las personas mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados. Sus síntomas más comunes incluyen fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, malestar general y dolores musculares, aunque en los casos graves puede provocar anemia, daño a órganos e incluso la muerte si no se recibe tratamiento oportuno. A diferencia de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, el paludismo cuenta con tratamientos específicos que permiten eliminar el parásito del organismo.

Aunque el paludismo y el dengue comparten síntomas iniciales como fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza y cansancio, se trata de enfermedades distintas. El dengue es causado por un virus transmitido por mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti, que suele habitar en zonas urbanas y se reproduce en recipientes con agua estancada. En cambio, el paludismo es provocado por un parásito y depende de la presencia del mosquito Anopheles, cuyas características y hábitat son diferentes

Con información de SUN

