Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 2 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México