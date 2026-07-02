Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 2 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

