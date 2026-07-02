Jueves, 02 de Julio 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 2 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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