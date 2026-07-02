Jueves, 02 de Julio 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 2 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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