Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 2 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey