Sábado, 27 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Con entrada gratuita, Mundo Jalisco ofrece conciertos, talleres y catas este fin de semana

La programación también contempla talleres gratuitos de torno de barro y papel picado, demostraciones artesanales en vivo, así como catas de tequila, raicilla y chiles

Por: Nancy Andrade Jáuregui

El festival se lleva a cabo en el Parque Agua Azul todos los sábados y domingos. CORTESÍA/ Desarrollo Económico Jalisco

El festival se lleva a cabo en el Parque Agua Azul todos los sábados y domingos. CORTESÍA/ Desarrollo Económico Jalisco

El festival Mundo Jalisco vivirá su penúltimo fin de semana con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y gastronómicas para toda la familia con entrada completamente gratuita;  con el objetivo de impulsar las artesanías, los productos locales y el consumo de lo hecho en el estado.

Durante las jornadas del sábado 27 y domingo 28 de junio, el público podrá disfrutar de conciertos y espectáculos a cargo de Sonido Satanás, el Mariachi Infantil de Cocula "Sol de mi Tierra", la Banda Municipal de Guadalajara, la Banda de Música del Estado, el Ballet Folclórico "Son de Jalisco", además de presentaciones de música wixárika y exhibiciones de charrería.

Te recomendamos: Así afectarán las lluvias a Guadalajara hoy y mañana domingo

La programación también contempla talleres gratuitos de torno de barro y papel picado, demostraciones artesanales en vivo, así como catas de tequila, raicilla y chiles para quienes deseen conocer más sobre la riqueza gastronómica de Jalisco.

El festival se lleva a cabo en el Parque Agua Azul todos los sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas, con acceso gratuito, y concluirá el próximo 5 de julio.

La ubicación exacta es: Parque Agua Azul (Calz. Independencia Sur #973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal.)

CORTESÍA/ Desarrollo Económico Jalisco 
CORTESÍA/ Desarrollo Económico Jalisco 

Cartelera sábado 27 de junio

Territorio artesanal

Experiencias artesanales en vivo
Joyería y cerámica de alta temperatura con el artesano Sergio Pérez
12:00 a 14:00 horas

Talleres artesanales

Taller de torno de barro
Imparte: Blanca Cuellar Mena
Horario: 12:00 horas

Taller de papel picado
Imparte: Andrés Alfonso Magaña
Horario: 15:00 horas

Exposición permanente Jalisco Tierra Artesana

Escenario El Mitote
Mariachi infantil de Cocula “Sol de mi Tierra”
Horario: 12:00 a 13:00 horas

Banda municipal de Guadalajara
Horario: 13:00 a 14:00 horas

Ballet Folclórico “Son de Jalisco”
Horario: 14:00 a 15:00 horas

Charrería
Horario: 15:00 a 16:00 horas

Sonido Satanás
Horario: 16:00 a 17:00 horas

Experiencia de catas dentro del territorio de Artesanía de Jalisco

Catas de Tequila a las 13:00, 15:00 y 17:00 horas

Catas de chiles Tajín a las 12:00, 14:00 y 16:00 horas

Catas de raicilla cada hora a partir de las 11:00 a las 17:00 horas

Recorridos por el Parque Agua Azul

Aviario a las 11:00 y 14:00 horas

Mariposario a las 11:30 y 14:30 horas

Orquidiario a las 12:00 y 15:00 horas

Inflables de actividades deportivas de 12:00 a 15:00 horas

Activación Dulces de la Rosa de 12:00 a 16:00 horas

Lee también: ¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 27 de junio

Cartelera domingo 28 de junio

Territorio artesanal

Experiencias artesanales en vivo
Crin de caballo con artesana Liliana Rodríguez
De 12:00 a 14:00 horas

Talleres artesanales

Taller de papel picado
Imparte: Andrés Alfonso Magaña
Horario: 12:00 horas

Taller de torno de barro
Imparte: Blanca Cuellar Mena
Horario: 15:00 horas

Exposición permanente Jalisco Tierra Artesana

Escenario El Mitote

Banda de Música del Estado
Horario: de 11:00 a 12:00 horas

Mariachi infantil de Cocula “Sol de mi Tierra”
Horario: de 12:00 a  13:00 horas

“NE Iwama Wixárika” Música Wixárika
Horario: de 13:00 a 14:00 horas

Charrería Lienzo Charro Jalisco
Horario: de 14:00 a 15:00 horas

Sonido Satanás
Horario: 16:00 a 17:00 horas

Experiencia de catas
Dentro del territorio de Artesanía de Jalisco

Catas de Tequila a las 13:00, 15:00 y 17:00 horas

Catas de chiles Tajín a las 12:00, 14:00 y 16:00 horas

Catas de raicilla cada hora a partir de las 11:00 a las 17:00 horas

Recorridos por el Parque Agua Azul

Aviario a las 11:00 y 14:00 horas

Mariposario a las 11:30 y 14:30 horas

Orquidiario a las 12:00 y 15:00 horas

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones