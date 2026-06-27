Con entrada gratuita, Mundo Jalisco ofrece conciertos, talleres y catas este fin de semana

El festival Mundo Jalisco vivirá su penúltimo fin de semana con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y gastronómicas para toda la familia con entrada completamente gratuita; con el objetivo de impulsar las artesanías, los productos locales y el consumo de lo hecho en el estado.Durante las jornadas del sábado 27 y domingo 28 de junio, el público podrá disfrutar de conciertos y espectáculos a cargo de Sonido Satanás, el Mariachi Infantil de Cocula "Sol de mi Tierra", la Banda Municipal de Guadalajara, la Banda de Música del Estado, el Ballet Folclórico "Son de Jalisco", además de presentaciones de música wixárika y exhibiciones de charrería.La programación también contempla talleres gratuitos de torno de barro y papel picado, demostraciones artesanales en vivo, así como catas de tequila, raicilla y chiles para quienes deseen conocer más sobre la riqueza gastronómica de Jalisco.El festival se lleva a cabo en el Parque Agua Azul todos los sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas, con acceso gratuito, y concluirá el próximo 5 de julio.La ubicación exacta es: Parque Agua Azul (Calz. Independencia Sur #973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal.)Territorio artesanalExperiencias artesanales en vivo Joyería y cerámica de alta temperatura con el artesano Sergio Pérez 12:00 a 14:00 horasTalleres artesanalesTaller de torno de barro Imparte: Blanca Cuellar Mena Horario: 12:00 horasTaller de papel picado Imparte: Andrés Alfonso Magaña Horario: 15:00 horasExposición permanente Jalisco Tierra ArtesanaEscenario El Mitote Mariachi infantil de Cocula “Sol de mi Tierra” Horario: 12:00 a 13:00 horasBanda municipal de Guadalajara Horario: 13:00 a 14:00 horasBallet Folclórico “Son de Jalisco” Horario: 14:00 a 15:00 horasCharrería Horario: 15:00 a 16:00 horasSonido Satanás Horario: 16:00 a 17:00 horasExperiencia de catas dentro del territorio de Artesanía de JaliscoCatas de Tequila a las 13:00, 15:00 y 17:00 horasCatas de chiles Tajín a las 12:00, 14:00 y 16:00 horasCatas de raicilla cada hora a partir de las 11:00 a las 17:00 horasRecorridos por el Parque Agua AzulAviario a las 11:00 y 14:00 horasMariposario a las 11:30 y 14:30 horasOrquidiario a las 12:00 y 15:00 horasInflables de actividades deportivas de 12:00 a 15:00 horasActivación Dulces de la Rosa de 12:00 a 16:00 horasTerritorio artesanalExperiencias artesanales en vivo Crin de caballo con artesana Liliana Rodríguez De 12:00 a 14:00 horasTalleres artesanalesTaller de papel picado Imparte: Andrés Alfonso Magaña Horario: 12:00 horasTaller de torno de barro Imparte: Blanca Cuellar Mena Horario: 15:00 horasExposición permanente Jalisco Tierra ArtesanaEscenario El MitoteBanda de Música del Estado Horario: de 11:00 a 12:00 horasMariachi infantil de Cocula “Sol de mi Tierra” Horario: de 12:00 a 13:00 horas“NE Iwama Wixárika” Música Wixárika Horario: de 13:00 a 14:00 horasCharrería Lienzo Charro Jalisco Horario: de 14:00 a 15:00 horasSonido Satanás Horario: 16:00 a 17:00 horasExperiencia de catas Dentro del territorio de Artesanía de JaliscoCatas de Tequila a las 13:00, 15:00 y 17:00 horasCatas de chiles Tajín a las 12:00, 14:00 y 16:00 horasCatas de raicilla cada hora a partir de las 11:00 a las 17:00 horasRecorridos por el Parque Agua AzulAviario a las 11:00 y 14:00 horasMariposario a las 11:30 y 14:30 horasOrquidiario a las 12:00 y 15:00 horasMantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppNA