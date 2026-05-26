Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 26 de mayo prevé que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Lunes 1 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta