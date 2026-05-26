Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 26 de mayo prevé que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

