Martes, 26 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este martes 26 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones