Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 27 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.Según se informó, el clima presenta un 3% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla