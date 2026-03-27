Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 27 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.

Según se informó, el clima presenta un 3% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

