Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 27 de febrero determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 11%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

