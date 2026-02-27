Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 27 de febrero determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 11%.Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara