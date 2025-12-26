Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 26 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque