Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 24 de octubre anticipa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 25 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 31 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

