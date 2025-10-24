Viernes, 24 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este viernes 24 de octubre anticipa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 25 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 31 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Temas

