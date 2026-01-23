Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 23 de enero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

