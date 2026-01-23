Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 23 de enero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 22%.Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Guadalajara