Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 19 de junio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

