Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 19 de junio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla