Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 19 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan