Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 19 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

