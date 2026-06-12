Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

