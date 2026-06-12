Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Mazamitla