Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 8 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 8 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 10 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Martes 11 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Miércoles 12 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

