Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 27 de diciembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13