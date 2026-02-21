Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 21 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 11%.Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 9Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque