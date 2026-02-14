Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 14 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 15 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

