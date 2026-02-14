Sábado, 14 de Febrero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este sábado 14 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 15 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

