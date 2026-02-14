Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 14 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 15 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

