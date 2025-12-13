Sábado, 13 de Diciembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

