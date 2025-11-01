Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 1 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se informó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

