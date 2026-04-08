Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 8 de abril informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla