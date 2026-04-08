Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 8 de abril informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

