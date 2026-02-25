Miércoles, 25 de Febrero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este miércoles 25 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

