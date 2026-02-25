Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 25 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

