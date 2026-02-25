Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 25 de febrero prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

