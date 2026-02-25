Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 25 de febrero prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla