Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 17 de diciembre prevé que estará con algo de nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14