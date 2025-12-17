Miércoles, 17 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 17 de diciembre prevé que estará con algo de nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones