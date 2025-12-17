Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 17 de diciembre determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 23 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta