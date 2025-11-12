Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este miércoles 12 de noviembre determina que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 13 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

