Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

El clima en Zapopan para este miércoles 11 de marzo prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

