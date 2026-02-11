Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 11 de febrero prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 12 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

