Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 11 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.Jueves 12 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Miércoles 18 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16