Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 11 de febrero informa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.Jueves 12 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 13 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15