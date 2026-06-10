Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 10 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Lunes 15 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Monterrey