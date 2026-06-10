Miércoles, 10 de Junio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 10 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Lunes 15 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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