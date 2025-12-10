Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 10 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

