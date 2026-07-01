Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 1 de julio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta