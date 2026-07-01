Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 1 de julio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

