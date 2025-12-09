Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 9 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

