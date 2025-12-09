Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 9 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

