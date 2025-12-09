Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 9 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Cancún