Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 7 de julio determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

