Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 7 de julio determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta