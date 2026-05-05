Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 10%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

