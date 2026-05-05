Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 10%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla