Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 3 de marzo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

