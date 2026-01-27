Martes, 27 de Enero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este martes 27 de enero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

