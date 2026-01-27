Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 27 de enero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Monterrey