Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 27 de enero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

