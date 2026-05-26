Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 26 de mayo determina que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

