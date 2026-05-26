Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 26 de mayo determina que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15Lunes 1 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga