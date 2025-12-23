Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 23 de diciembre determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

