Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 23 de diciembre determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13