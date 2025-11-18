Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 18 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 19 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa