Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 12 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque