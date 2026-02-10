Martes, 10 de Febrero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 10 de febrero informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

