Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este martes 10 de febrero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

